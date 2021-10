Gemeente Bonheiden wil 22 ‘private’ trajectcontroles uitrollen: kan dat zomaar?

BonheidenDe komende 2 jaar wil Bonheiden maar liefst 22 nieuwe trajectcontroles realiseren. De investering gebeurt volledig door een private partner van de gemeente, in ruil voor een vast percentage van de boete-inkomsten. “Voor ons als gemeente kost het dus amper iets”, zegt schepen van mobiliteit Bart Vanmarcke (Open Vld). Dergelijke samenwerking is nog nooit eerder opgezet en het uitrollen van zoveel trajectcontroles in een kleine gemeente zoals Bonheiden is ongezien.

Het gemeentebestuur vroeg woensdagavond aan de voltallige gemeenteraad om het voorstel goed te keuren. Na een spervuur aan vragen uit het N-VA-kamp aan het adres van Vanmarcke, werd het voorstel ook effectief goedgekeurd. “Een goede zaak”, reageert mobiliteitsschepen Bart Vanmarcke. Het voorstel geldt als sluitstuk van zijn mobiliteitsplan. “We hebben hier drie jaar naartoe gewerkt. Ik ben dan ook erg blij om dit te kunnen verwezenlijken”, klink het nog.

Concreet betekent de goedkeuring een ongeziene samenwerking tussen een lokale overheid en een privaat consortium dat gespecialiseerd is in ANPR-camera’s en de software voor trajectcontroles. De eerste trajectcontroles zullen halverwege van 2022 worden uitgerold. Daarna zal er, over een periode van 2 jaar, een trajectcontrole worden opgestart op maar liefst 22 trajecten. De samenwerking werd mogelijk door het nieuwe decreet van 1 februari 2021. Hierdoor kunnen lokale overheden een snelheidsovertreding binnen zones 30 en 50 zelf verbaliseren en innen.

Grote schaal

Het voordeel voor de gemeente of stad? Het geld van de boetes komt onmiddellijk in de eigen stads- of gemeentekas in plaats in die van het federale boetefonds. Verschillende steden of gemeentes gingen Bonheiden al voor, maar nog nooit op zo’n grote schaal. Bovendien zal het de gemeente amper iets kosten. De gemeente zal voor de uitrol van de 22 trajectcontroles gaan samenwerken met TAAS (Trajectcontrole as-a-Service), een groot consortium dat bestaat uit drie partners.

Naast Trafiroad, die de ANPR-camera’s zal plaatsen, gaat het nog om Macq Mobility en Intouch, twee bedrijven die zullen instaan voor de software van de camera's. Het consortium neemt volgens de gemeente ook de volledige risico’s op zich.

Quote Per trajectcon­tro­le, zoals we die nu kennen, is het een investe­ring van zo’n 180.000 euro. Als je dit vermenig­vul­digt met 22 trajecten, zouden we normaal gezien ruim 4 miljoen euro moeten investeren. Nu 0 (!) euro. Schepen Bart Vanmarcke (Open Vld)

BONHEIDEN - De toekomstige 22 trajectcontroles in Bonheiden.

Schepen Bart Vanmarcke legt uit: “Per trajectcontrole, zoals we die nu kennen, is de infrastructuur én knowhow een investering van zo’n 180.000 euro. Als je dit vermenigvuldigt met 22 trajecten, zouden we normaal gezien ruim 4 miljoen euro moeten investeren. Nu 0 (!) euro."

In ruil voor het risico krijgt het consortium volgens de schepen wel 24 procent van de boete. Afhankelijk van de grootte van de snelheidsovertreding zal die variëren tussen de 53 en 163 euro. “Het overige deel gaat gewoon naar de gemeente”, gaat Vanmarcke verder. Compleet kosteloos is het niet. De gemeente zal wel twee mensen moeten aanwerven. Naast een ‘vaststellende ambtenaar’ bij de politie, die de vaststellingen moet verwerken tot een dossier, gaat het ook nog om een ‘sanctionerende ambtenaar’ bij de gemeente.

Geen geldgewin

Deze persoon zal op zijn beurt verantwoordelijk zijn voor het dossier en zich bezighouden met een mogelijk beroep. “Voor alle duidelijkheid doen we dit niet puur uit geldgewin, maar wel om de verkeersveiligheid binnen de gemeente te verbeteren”, vult burgemeester Lode Van Looy (BR30) aan. “Dit zal de mobiliteit in de gemeente erg veranderen. Vaak krijgen we meldingen dat buurtbewoners vinden dat er te snel wordt gereden in hun straat, maar na het uitrollen van dit systeem en op deze schaal zal dit vanaf volgend jaar niet meer mogelijk zijn.”

Het systeem is ook juridisch waterdicht. Wettelijk gezien moeten snelheidsovertredingen boven de 20 kilometer per uur worden opgestuurd naar het parket en al dan niet worden behandeld op de politierechtbank. “Ook met dit systeem is dat perfect mogelijk”, besluit schepen Vanmarcke. “Van zodra een chauffeur sneller rijdt dan 20 kilometer per uur en dit wordt geregistreerd door de trajectcontrole, zal het dossier onmiddellijk worden overgemaakt aan het parket. Inwoners zullen dus niet moeten vrezen voor straffeloosheid.”

