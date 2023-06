Gele papiercontainers maken hun intrede in Bonheiden: “Papier en karton in dozen is niet meer nodig”

Geen afbraakver­gun­ning nodig, dus mag modernisti­sche villa Vaeck verder gesloopt worden

De modernistische villa Vaeck langs het kanaal Leuven-Dijle in Hofstade mag dan toch gesloopt worden. Volgens de deputatie is er geen afbraakvergunning nodig, dus mag de eigenaar de afbraakwerken ongestoord verder zetten. De zoon van de architect die de villa ontwierp, is teleurgesteld.