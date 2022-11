Gedrogeerde autobestuurster krijgt 10 jaar rijverbod en 30 maanden cel nadat ze Vinny (25) omverrijdt: “Ik ben nog steeds niet zeker of ik ooit weer ga kunnen wandelen”

Boom/Leuven Leuvenaar vreest voor blijvend letsel na Spartacus Run en wijst met vinger naar organisa­tie: “Ze hebben onnodig risico gecreëerd”

De voorbije editie van de Spartacus Run kende een heel ongelukkige afloop voor Rob Vandenberg (31). De Leuvenaar liep bij een van de hindernissen een gebroken hiel op en vreest voor een blijvend letsel. Volgens hem is de organisatie zwaar in de fout gegaan. “Dit voorval had vermeden kunnen worden.” “Waarschijnlijk zal de bewuste proef niet in deze vorm terugkeren”, luidt het bij organisator Golazo.

