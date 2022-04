Fotokring Close-Up Bonheiden belicht Dijle in nieuw boek: “Gingen in eigen regio en over de taalgrens op pad”

“Dit is onze grootste publicatie tot nu toe. Om foto’s te gaan schieten hebben we aan elke fotograaf een regio toegewezen. Zo werd er onder andere de taalgrens overgestoken om beelden te gaan nemen in Genappe, Court-Saint-Étienne en Waver. Uiteraard gingen we ook in onze eigen regio op pad”, vertellen leden Julien Van Goethem, Paul Martin en Ferdinand Verbelen. “Het boek is zo’n 100 bladzijden dik. Naast foto’s hebben we ook wat geografische duiding gegeven en enkele verhalen aan de foto’s gelinkt. In Court-Saint-Étienne beschrijven we de industriële archeologie aan de Dijle, in Waver vertellen we hoe de Dijle Napoleon parten speelden en we stellen verenigingen voor die geen moeite sparen om de Dijle en haar valleien voorbeeldig te beheren.” Het boek kost 12 euro en is te bestellen bij de club via juliaan.vangoethem@telenet.be of ferdinand.verbelen@telenet.be. Info over de werking van de fotokring kan je vinden op www.fotokringclose-upbonheiden.be.