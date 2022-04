Fietsersbond verzet zich tegen verharding jaagpad: “Veilig fietspad langs Rijmenamsesteenweg is logischer”

Muizen/RijmenamDe Mechelse Fietsersbond heeft bezwaren tegen de verharding van het jaagpad op de Dijleoever tussen Muizen en Rijmenam. Volgens de belangenvereniging is het veel logischer om te investeren in een veiliger fietspad langs de parallelle Rijmenamsesteenweg. De Vlaamse Waterweg reageert verbaasd.

De Vlaamse Waterweg wil in eerste instantie het jaagpad op Mechels grondgebied asfalteren, later volgt de rest van de noordelijke oever met de aanleg van het overstromingsgebied dat daar komt, met ook een nieuwe fietsbrug tussen Rijmenam en Hever (en verder tussen Haacht en Keerbergen).

De Fietsersbond is het niet eens met het vervangen van het huidige grind door asfalt, in de eerste plaats omdat de vereniging vreest dat daardoor investeringen in de Rijmenamsesteenweg op de lange baan zullen worden geschoven.

“Langs de steenweg wonen heel wat mensen die nu geen kwalitatief fietspad hebben om zich te verplaatsen”, motiveert voorzitter Jorre Vannieuwenhuyze. “Bij de Fietsersbond kregen we al meldingen binnen van bezorgde bewoners langs deze baan die elke dag hun kinderen met doodsangsten per fiets de baan op moeten sturen op weg naar school. Aan een fietspad langs de Dijle hebben deze mensen geen boodschap.”

Speedpedelecs

Daarnaast is de route langs de Rijmenamsesteenweg korter dan langs het jaagpad. “De steenweg is bijna kaarsrecht in tegenstelling tot het kronkelende jaagpad. Bovendien mag je op een jaagpad in principe maar maximaal 30km/u rijden. Voor tragere recreatieve fietsers is een verharding helemaal niet nodig”, vervolgt Vannieuwenhuyze.

Volledig scherm Het jaagpad langs de Dijle van Muizen naar Rijmenam wordt verhard © David Legreve

Hij wijst er verder op dat het jaagpad ook wordt gebruikt door heel wat wandelaars. “Bij de Fietsersbond worden we nu al regelmatig terecht aangesproken over de overdreven snelheid en het gevaarlijk rijgedrag van sommige speedpedelecgebruikers en fietsers in de nabijheid van voetgangers en andere fietsers. Een verharding van het jaagpad van slechts drie meter breed zal enkel maar ongewenst rijgedrag versterken.”

Enigszins verbaasd

De Vlaamse Waterweg reageert bij monde van woordvoerder Carolien Peelaerts “enigszins verbaasd”. “Voor de asfaltverharding van het jaagpad langs de Dijle tussen Muizen en Rijmenam werd niet over een nacht ijs gegaan. Het project werd in detail bestudeerd door mobiliteitsdeskundigen en door acht verschillende instanties in een unieke verantwoordingsnota goedgekeurd.”

“Het traject is bovendien gelegen op alternatief bovenlokaal fietsroutenetwerk. De keuze voor asfalt is bovendien conform de voorschriften uit het Vademecum Fietsvoorzieningen, dat tot stand kwam in samenwerking met onder andere Fietsersbond net om het comfort en de veiligheid voor fietsers te verhogen.”

To-dolijst

Schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke wijst erop dat de Rijmenamsesteenweg in tegenstelling tot het jaagpad niet werd selecteerd voor het bovenlokaal fietsroutenetwerk. “Uiteraard kan je daarover discussiëren, maar dat maakt dat voor de steenweg bijvoorbeeld geen subsidies uit het fietsfonds mogelijk zijn en de stad alléén zou instaan voor alle kosten.”

Volledig scherm Rechts het jaagpad langs de Dijle dat zal worden geasfalteerd, links de Rijmenamsesteenweg. © David Legreve

“Neemt niet weg dat de steenweg op de lange to-dolijst van de stad staat, maar dat zal niet voor deze bestuursperiode zijn. Om de steenweg te voorzien van conforme fietspaden moeten grachten dichtgemaakt worden of gronden verworven van omwonenden en landbouwers. Zowel qua kostprijs als tijdbestek is dat een heel ander verhaal. En dat uiteraard niet alleen in Mechelen maar ook over de grens met Bonheiden.”

Quick win

Volgens Vanmarcke is het zonder opritten en kruispunten kunnen rijden voor de langere afstand ook belangrijker dan het aantal kilometers. Ze noemt het ganse project dan ook een ‘quick win’ op vlak van fietscomfort en veiligheid. “Die kunnen we onmogelijk op dezelfde termijn realiseren langs de Rijmenamsesteenweg. We zijn dan ook tevreden dat de Vlaamse Waterweg investeert in de fietsinfrastructuur in Mechelen en omgeving.”