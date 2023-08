Fietsers botsen tegen elkaar op herdenkingsplekje voor Chiroleidster Mieke (20)

Update Wandelaar gereani­meerd na aanval Europese hoornaars, zes mensen gehospita­li­seerd: “Ze zaten overal: op mijn hoofd, op mijn handen... Ik was helemaal in paniek”

In de Nazaretdreef in Lier werd vanmiddag een groep wandelaars aangevallen door Europese hoornaars. Eén persoon reageerde bijzonder slecht op de aanval en moest zelfs gereanimeerd worden. De opgeroepen hulpdiensten brachten de man in kwestie over naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, waar hij nu op de afdeling Intensieve Zorgen ligt. Vijf andere mensen werden afgevoerd naar het Lierse Heilig-Hartziekenhuis.