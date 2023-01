Erkenning voor behandeling van botontkalking in Imeldaziekenhuis: “Zetten in op valpreventie en gezonde levensstijl”

De aandoening osteoporose kennen we beter als ‘botontkalking’. Bij patiënten met osteoporose is dit evenwicht verstoord: er wordt sneller bot afgebroken dan gevormd. De botten worden zo zwak dat je zomaar iets kunt breken. “Binnen ons ziekenhuis zetten we vooral in op valpreventie en een gezonde levensstijl met voldoende inname van calcium en lichaamsbeweging. Maar indien er al breuken opgetreden zijn, is een behandeling met medicatie meestal aangewezen”, zegt dr. Michaël Laurent, verantwoordelijke voor het zorgpad fractuurpreventie en medisch diensthoofd geriatrie. “Sinds 2017 heeft Imelda zijn afdeling Orthogeriatrie en zorgpad voor fractuurpatiënten uitgebouwd. Dit is enkel mogelijk dankzij de uitstekende samenwerking tussen de diensten geriatrie, orthopedie, reumatologie, endocrinologie en nucleaire geneeskunde. Maar we hopen in de komende maanden en jaren de samenwerking nog uit te breiden en te versterken en uiteindelijk ook een zilveren erkenning na te streven. Een bronzen ster is zeker een mooi resultaat, als je weet dat er nog maar weinig Belgische ziekenhuizen een ster kregen.”