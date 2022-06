Erika Vlieghe te gast op gedichtenavond van Dichters2820: “Vertelt er over haar jeugd in Bonheiden”

Vlieghe groeide op in Bonheiden en zal er over haar jeugd komen vertellen. De vertelling kadert binnen het thema ‘Bonheiden 2820 in woord en beeld’ van de gedichtenavond. “Met gedichten en beelden brengen we een ode aan onze gemeente en wat ze voor ons betekent”, vertelt André Baeck van het collectief. “In onze zoektocht naar een attractieve eregast zijn we bij toeval bij professor Vlieghe terechtgekomen. Tijdens een interview op de radio kwam mij ter oren dat ze in Bonheiden was opgegroeid en haar ouders nog steeds in onze gemeente wonen. Pas veel later vernam ik van Kavita, presentatrice van dienst tijdens onze gedichtenavond, dat Erika haar nicht is. Het wordt voor haar dus een thuismatch met een familiaal sfeertje.” De gedichtenavond is gratis bij te wonen, maar inschrijven via bibliotheek@bonheiden.be is noodzakelijk. “De avond is een samenwerking tussen Dichters2820, de gemeente, bibliotheek, kerkkoor, fotokring Close-Up en de Oxfam Wereldwinkel. Ook schepen van Cultuur Mieke Van den Brande en pastoor Jan zullen van de partij zijn.”