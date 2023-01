Eigenaar van netpython ‘Josephine’ is gevonden: “Het verhaal dat het dier werd gevonden, bleek verzonnen”

De slang werd afgelopen zondag aangetroffen in een zijstraat van de Putsesteenweg in Bonheiden. Het lag in een box van piepschuim. Na de vondst werd de politie ingelicht. Die haalde het reptiel op en bracht het ’s anderendaags over naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Eerst moest het wel nachtje doorbrengen in een cel in het commissariaat van de politiezone in Sint-Katelijne-Waver. “Omdat de politie uiteraard niet bepaald een gepaste ruimte had om een python te bewaren”, aldus het Natuurhelpcentrum.

Verklaring

Het dier woog 22 kilogram en is 4,5 meter lang. Giftig is de slang niet, wel staat een netpython niet meer op de positieve lijst van reptielen. Het dier mag dus niet meer in Vlaanderen worden gehouden. In de hoop om de eigenaar van de slang te kunnen identificeren, werd er via de sociale media van de lokale politiezone een oproep gedaan naar getuigen. Vandaag laat het weten dat de eigenaar ondertussen dus werd geïdentificeerd. “En de inmiddels ook al een verklaring afgelegd”, besluit de politiezone.

lees verder onder de foto.

Volledig scherm De netpython moest in afwachting om overgebracht te worden naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek een nachtje doorbrengen in een politiecel. © Natuurhulpcentrum Opglabbeek

Naar verluidt werd de slang niet gedumpt, maar werd de python door de dochter van de melder in huis gehaald. Zonder haar medeweten. “Eens geconfronteerd met de slang, werd het verhaal in paniek verzonnen dat ze de slang had gevonden onder een zitbank in de buurt”, voegt het Natuurhulpcentrum toe in een reactie op hun Facebookpagina. “Het dier werd door de dochter aangekocht in Nederland bij een vrouw die er de afgelopen jaren voor had gezorgd, maar het dier had weggegeven omwille van plaastgebrek.”

Terrariumafdeling

De slang werd in beslag genomen door overheid en verblijft inmiddels op de terrariumafdeling van het Natuurhulpcentrum. Het dier stelt het goed. “Binnenkort staat de python op het punt om te vervellen en haar oud vel in te ruilen in een glanzende nieuwe", geeft het Natuurhulpcentrum tot slot nog mee. “Als de slang aan onze vereniging wordt toegewezen, zullen we op zoek gaan naar en definitieve plaats voor haar in een dierentuin of reptielenzoo.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.