Eerste editie van kerstmarkt in Bonheiden: “Veel kramen, een mooie opkomst en acts werden gesmaakt”

In het centrum van Bonheiden werd vandaag de woensdagmarkt omgetoverd tot een kerstmarkt met meer dan 30 kerstkramen. Bezoekers konden zich ook laten onderdompelen in een unieke sfeer met theatergezelschap ‘Studio Belle-Époque’ en er was kinderanimatie voorzien. Ook de Kerstman was van de partij. “Het is altijd afwachten wat zo’n eerste editie gaat geven, maar alles was dik in orde. Veel kramen, een mooie opkomst en ook de acts vielen in de smaak. Het is zeker voor herhaling vatbaar”, aldus schepen van Lokale Economie Bart Vanmarcke (Open Vld).