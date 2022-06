Dienst Fertiliteit van Imelda verfraaid met muurschildering van Eva Mouton: “Patiënten vonden afdeling er medisch uitzien”

Onze-Lieve-Vrouw-Waver WAVO neemt na 37 jaar afscheid van kleuterjuf Mieke: “Jouw stralende Dana Win­ner-glim­lach zal bijblijven”

Vrije basisschool WAVO in Onze-Lieve-Vrouw-Waver wuifde recent juf Mieke De Belder (61) uit. De kleuterjuf was 37 jaar lang actief in de school, in de instapklas en in de eerste kleuterklas.

16:12