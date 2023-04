DICHTERS2820 en Den Olm plaatsen gedichten in tuin: “Zoals seizoenen wisselen, zullen ook de gedichten wisselen”

Leuvens kotlabel blaast vijf kaarsjes uit: “Slechts een tiental panden waren van bij het begin in orde”

Vijf jaar geleden besloot stad Leuven om studentenkoten die aan negen kwaliteitsnormen voldoen, een zichtbaar kotlabel te geven. Sindsdien onderzocht de stad 11.114 studentenkoten op onder meer woonkwaliteit en brandveiligheid. Dat is bijna 25% van het totale geschatte aantal studentenkoten in Leuven. In de komende jaren zal de stad verder gaan met controleren. “Na vijf jaar blijkt dat de controles een pak meer tijd vergen dan voorzien.”