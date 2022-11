Dansschool Bolero brengt klassieke voorstelling Don Quijote in ‘t Blikveld: “Dansplezier staat bij ons centraal”

“Onze dansschool werd in 1986 opgericht als klassieke balletschool. In datzelfde jaar zette ik zelf mijn eerste pasjes klassiek ballet. Omstreeks 2000 kwamen via de media steeds meer dansstijlen overgewaaid, waardoor wij genoodzaakt waren ons dansaanbod uit te breiden met nieuwe dansstijlen. Het klassieke ballet bleef altijd hoog in ons vaandel, maar werd een onderdeel van een groter geheel. Op 11 november aanstaande keren wij terug naar onze roots van het klassieke ballet en geven wij een puur klassieke balletvoorstelling: Don Quijote”, vertelt lesgeefster en trekker van de klassieke voorstellingen Annemie Jansens. “Het mooie aan ons project is dat dansplezier en motivatie steeds centraal staan. In onze dansschool kozen we bewust om geen wedstrijdteam op te richten. Wij willen dat onze kinderen plezier hebben in de dansles en dat ze in dat plezier hun motivatie vinden om bij te leren. Iedereen is dan ook welkom bij ons.”