Dansers van DANCE@CADEMY tonen hun dansmoves tijdens Dance ’N Dine Show

Meer dan 600 toeschouwers konden hen aan het werk zien. “Sommige van hen kwamen een hapje eten, anderen kwamen gewoon kijken”, zegt Anne Van de Zeypen van de dansschool. De eerste editie sinds de corona-uitbraak was al meteen een groot succes. “Het werd één groot feest”, klinkt het tevreden. “Ouders of grootouders konden er na 2 jaar hun kinderen of kleinkinderen nog een keer aan het werk zien. Bovendien waren ook de dansers erg blij om te kunnen optreden.”

Op 15 mei, organiseert de dansschool ook nog audities voor hun wedstrijd en showteam. Inschrijven hiervoor kan op hun website. “Dit jaar behaalden we meermaals de eerste plaats op wedstrijden en traden we ook al op tijdens de Katelijnse Keien waar onze verenging een award in ontvangst mocht nemen. Komend weekend treden we bovendien nog op tijdens het SUI Got Talent-evenement”, besluit Anne. Meer informatie over de dansschool alsook over hun luxe danskamp in de zomervakantie kan je hier vinden.