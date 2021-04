Christine (70) werd verkracht en omgebracht met dertigtal messteken. Dit weten we over de moord die Bonheiden bijna jaar geleden opschrikte

Haar buren zagen Christine Verbeiren elke dag. Per fiets of te voet, op weg naar het dorp voor boodschappen. Maar begin mei vorig jaar zag niemand haar nog. Sommige buurtbewoners in het centrum van Bonheiden merkten ook op dat er ‘s nachts vaker licht bleef branden in huis. “Dat was erg vreemd.” Enkele buren gingen aanbellen, maar kregen geen gehoor. Bovendien stond de wagen van Christine niet geparkeerd op de oprit, maar in een straat verderop. Vervolgens verwittigden ze de politie.