Christine (70) werd verkracht en kreeg dertigtal messteken, maar hoofdverdachte van roofmoord weigert alle medewerking: “Dit is een bijzonder tragisch verhaal”

18:00 Goed nieuws voor jonge ouders want in A. Delaunoislaan in Heverlee opent na de paasvakantie een nieuw kinderdagverblijf de deuren. Schepen Bieke Verlinden (Vooruit) is blij met het nieuwe initiatief dat toch weer 15 plaatsen extra creëert in Leuven.