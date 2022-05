Chauffeur met voorlopig rijbewijs rijdt veel te snel en heeft cannabis in zijn bloed

Sint-Katelijne-WaverDe politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft bij een controleactie langs de R6 in Sint-Katelijne-Waver een autobestuurder uit het verkeer. Het ging om een chauffeur met een voorlopig rijbewijs. Niet enkel had mocht hij op dat moment niet rijden, hij reed ook nog veel te snel en met cannabis in zijn bloed.

De chauffeur werd opgemerkt toen hij 107 kilometer per uur reed op de R6. Dat is maar liefst 37 kilometer per uur sneller dan toegelaten. De chauffeur werd aan de kant gezet en toen bleek dus ook dat het om een leerling-bestuurder ging. Op dat moment hij niet meer rijden omdat het na 22.00 uur was. Wanneer de politie het rijbewijs wilde intrekken, bleek dat hij dit rijbewijs niet op zak had. “Omdat er ook nog inbreuken werden vastgesteld op gebied van verzekering werd er beslist om de wagen uit het verkeer te halen”, aldus de politiezone.

Buiten deze leerling-bestuurder werden er op de R6 in Sint-Katelijne-Waver nog 67 andere snelheidsduivels betrapt. Van vier van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Zij haalden snelheden tussen de 119 kilometer per uur en 131 kilometer per uur. Deze vier chauffeurs zullen het binnenkort mogen gaan uitleggen op de politierechtbank. Zij riskeren naast geldboetes tot 3.000 euro ook nog een bijkomend rijverbod. Tijdens de snelheidscontroles op de R6 werden er in totaal 193 chauffeurs gecontroleerd op snelheid.

Verschillende PV’s

Naast de snelheidscontrole op de R6 werd er ook nog geflitst langs de Mechelsebaan in Duffel en op de Mechelsesteenweg in Bonheiden. In Bonheiden reed er niemand van de 648 gecontroleerde autobestuurders te snel, in Duffel werden er dan weer 37 chauffeurs geflitst. Van twee van hen werd het rijbewijs ook onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. “Eén van deze twee chauffeurs klokte af op 110 kilometer per uur en reed dus maar liefst 40 kilometer per uur te snel”, gaat de lokale politiezone Bodukap verder.

Gelijktijdig met de snelheidscontroles werd er ook verschillende adem- en drugtesten afgenomen. Eén chauffeur had teveel gedronken en zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. Omdat hij ook nog een keertje niet orde was met zijn verzekering werd het voertuig in beslag genomen. Een tweede chauffeur moest zijn rijbewijs afgeven voor 6 uren. Tot slot schreef de politie ook nog processen-verbaal uit voor onaangepaste snelheid, het niet dragen van de veiligheidsgordel en het gebruik van het gsm-toestel achter het stuur.