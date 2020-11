Buren aangeslagen na dood van Maria (79): “We hoorden haar roepen in brandend huis, maar we kregen het elektrische rolluik niet open”

Mechelen TAKEAWAY RECENSIE: Bar LaTap in Leest: “De smaken zitten helemaal goed”

17 november Nu uit eten gaan even niet meer kan, bestellen we allemaal massaal takeaway. Wij trokken naar Bar LaTap in Leest (Mechelen), voor een combinatie van de kookkunsten van Les Hélènes en de wijnkennis van Xpertvinum.