Bovenburen worden net op tijd wakker tijdens brand in beenhouwerij: “Mijn vrouw en kinderen wakker gemaakt en naar buiten gelopen”

BonheidenIn Bonheiden Dorp is er donderdagochtend brand uitgebroken bij beenhouwerij Verstraeten. De brand woedde in een achterbouw en ging gepaard met een felle rookontwikkeling. Gewonden vielen er niet. De schade is aanzienlijk.

De brand brak uit om iets voor 5.00 uur vanochtend. Op dat moment was de Bonheidense beenhouwer al bezig in zijn slagerij. Hij merkte de brand als eerste op en verwittigde ook meteen zijn bovenburen. Die lagen te slapen, maar werden gewekt door een brandgeur. “En omdat de elektriciteit was uitgevallen”, vertelt bewoner Philippe. “Op dat moment kwam de beenhouwer ook naar boven gelopen en riep hij dat het brandde. Ik heb mijn vrouw en kinderen wakker gemaakt en we zijn naar buiten gelopen.”

Uitslaande brand

Philippe kon zijn vrouw en kinderen van 9 en 11 jaar oud alsook de kat in veiligheid brengen. “Zij werden opgevangen door mijn schoonouders die wat verderop in de buurt wonen”, gaat Philippe verder. Inmiddels werden ook de hulpdiensten verwittigd. Zowel de politie als de brandweer uit Mechelen en Putte kwamen massaal ter plaatse. “Bij onze aankomst sloegen de vlammen al door het dak van de achterbouw”, zegt Tom Van Landeghem, officier bij de Mechelse brandweer.

Volledig scherm BONHEIDEN - In Bonheiden Dorp brak donderdagochtend een brand uit in de achterbouw van een beenhouwerij. © Tim Van der Zeypen

Quote We kregen het vuur snel onder controle, maar hebben wel nog een lange tijd moeten nablussen en ventileren Brandweerofficier Tom Van Landeghem

Voor de brandweer was het een lastige opdracht om aan het vuur te geraken, omdat die gepaard ging met een felle rookontwikkeling. “Maar uiteindelijk kregen we het vuur toch snel onder controle”, gaat de brandweerofficier verder. “We moesten wel nog een lange tijd nablussen, controleren of we het vuur volledig hadden gedoofd en nadien nog ventileren.” De schade aan de beenhouwerij is aanzienlijk. Het dak van de achterbouw bleef intact, maar is verder volledig uitgebrand.

Droogkast?

Of er ook schade is in de beenhouwerij zelf, is nog niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk gaat het daar voornamelijk om rookschade. De beenhouwer zal vandaag wellicht niet kunnen openen. Bij de brand raakte gelukkig niemand gewond. De eigenaar van de slagerij werd wel overgebracht naar het ziekenhuis. “Hij had teveel rook ingeademd”, zegt de brandweerofficier nog. De oorzaak van de brand is nog niet helemaal bekend, maar ontstond allicht aan de droogkast. Vermoedelijk als gevolg van technisch defect.

Tijdens de interventie van de hulpdiensten werd Bonheiden Dorp afgesloten voor het verkeer ter hoogte van het kruispunt van Dorp met de Muizensteenweg. Omstreeks 8.20 uur werd de rijbaan opnieuw deels vrijgegeven.

