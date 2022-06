Bouw van nieuw kinder- en jeugdontmoetingscentrum ligt al meer dan 2 jaar stil: “Verslag van rechtbank zet hopelijk alles in gang”

Wachten op verslag

“Er is voorlopig nog geen schot in de zaak gekomen”, legt schepen van Openbare Werken Yves Goovaerts (BR30) uit. “Eind vorig jaar was er een plaatsbezoek van alle actoren op de bouwwerf. In maart volgde een vergadering met de aannemer en een gespecialiseerd expert van het gerecht. We wachten nu op een verslag van de rechtbank, waarin zal staan welke werken er precies moeten gebeuren om de bouw opnieuw in gang te krijgen. Via onze advocaat hebben we gevraagd om het verslag zo snel als mogelijk klaar te hebben.”

De jeugd

Dat de jeugd in Bonheiden nood heeft aan een nieuwe huisbasis bevestigt voorzitter van de jeugdraad Philip Van Vooren. “Om de twee jeugdraden vraag ik wel eens naar de stand van zaken over De Splinter, maar helaas zit het dossier omwille van fouten in de bouw volledig vast”, reageert Van Vooren. “Momenteel is er inderdaad niet super veel animo onder de jeugd in onze gemeente. Het vorige jeugdhuis is al enige tijd gesloten, en werd de laatste jaren ook niet altijd op een wenselijke manier uitgebaat.” De Bonheidense jeugd kijkt dan ook uit naar de oplevering van het gebouw. “Het voordeel van De Splinter is dat we terug ‘van nul’ kunnen beginnen eens de bouw en inrichting voltooid is, en dat de huidige jeugd terug voor een groot stuk haar eigen stempel zal kunnen drukken. Maar zoals met veel nieuwe dingen, zal dit wat tijd vragen en engagement. Ik ben ervan overtuigd dat we de laatste jaren met de gemeente een zeer goede band hebben, en dat we samen op een goede constructieve manier het toekomstig jeugdhuis, eens het er is, zullen kunnen runnen.”