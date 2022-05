Boom valt op woning na hevige rukwind: “Ze staan gewoonweg te dicht tegen onze huizen”

BlaasveldIn Blaasveld bij Willebroek is donderdagmiddag een boom op het dak van een woning beland. Dat gebeurde tijdens de felle rukwinden en regenbuien die over Vlaanderen trokken. “Bij mij kunnen de bomen niet meer vallen", zegt bewoonster Christel Wilssens. “Maar ik vrees voor de andere buren.”

Christel Wilssens, bewoonster van het getroffen huis in de Fonteinstraat, bekomt nog volop van de schrik. “Ik was net het raampje boven mijn voordeur gaan sluiten omwille van de felle regen en hevige rukwinden toen ik plots een knal hoorde”, vertelt bewoonster Christel Wilssens. “Plots zag ik dat de grote en dikke boom voor mijn woning was omgevallen. Met wortel en al was hij uit de grond getrokken.”

De boom belandde op het dak van haar woning. De schade: twee gaten in het dak en een kapotte dakgoot. De brandweer werd er onmiddellijk bij gehaald en begon de boom in stukken te zagen. Ook de gaten in het dak werden in de loop van donderdagnamiddag voorlopig dichtgemaakt.

Volledig scherm Tijdens de storm waaide een boom op het huis van Christel Wilssens in de Fortuinstraat in Blaasveld © David Legreve

Quote De bomen in deze straat zijn gewoon te groot geworden. In sommige woningen groeien de wortels zelfs in de living binnen Christel Wilssens

Voor Christel is de gebeurtenis een déjà vu. “Ook bij het vorige stormweer in februari hadden we prijs”, zegt Christel. “Toen knakte een andere boom in onze straat af en ook toen viel die richting mijn huis. Gelukkig bleef de averij toen beperkter. Enkel mijn vliegenraam liep toen schade op.”

Nutsleidingen

De bewoonster hoopt nu dat de gemeente Willebroek eindelijk ingrijpt. Verscheidene buurtbewoners van de straat zouden al meermaals hebben gevraagd om de bomen te verwijderen. “Ze zijn gewoon te groot geworden en staan te dicht tegen onze huizen. In sommige woningen groeien de wortels zelfs in de living binnen en wie weet welke gevolgen de wortels kunnen veroorzaken bij de nutsleidingen die hier onder grond liggen”, zucht Christel.

Intussen houden de bewoners van de Fonteinstraat in Blaasveld hun adem in voor het aangekondige weer van morgen. “Bij mij kunnen de bomen niet meer vallen, maar ik vrees voor de andere buren”, zegt Christel.

Ook elders in onze regio hield het weer lelijk huis:

In totaal kreeg de brandweerzone Rivierenland zo’n 120-tal oproepen te verwerken. De brandweer in Duffel moest pompen nadat de spoorwegtunnel op de Mechelsebaan onder water kwam te staan.

In Bonheiden moest de brandweer een boom verwijderen nadat die was afgeknakt langs de Mechelsesteenweg. De boom versperde de Befferdreef richting het Mechels Broek.

Volledig scherm Op de N10 belandde een boom over de rijbaan. Het verkeer moest een omleiding volgen. © Politiezone Heist-op-den-Berg

In Heist-op-den-Berg viel een boom op de N10. Het verkeer kon er een tijdlang niet door waardoor de politie vroeg om een omleiding langs de Lostraat en de Schoorstraat te volgen.

Tot slot konden ook de riolen langs de Sauvegardestraat in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) de grote hoeveelheid regen op korte tijd even niet slikken.

