Bonheidenaar Dries (23) maakt Belgische zonnewagen klaar voor wereldkampioenschap in Australië

“Als structureel ingenieur hielp ik mee aan het ontwerp van de wagen en de komende maanden zal ik ook helpen bij de productie ervan”, vertelt Dries. “In de eerste fase van het project heb ik de bottom shell ontworpen. Dit is de onderkant van de wagen. Tijdens de challenge in Australië fungeert deze bottom shell als bescherming voor de piloot. In de komende weken gaan we deze onderkant gaan bouwen uit carbon. Hopelijk ziet hij er in het echt even goed uit als op een computerscherm”, vertelt Dries.