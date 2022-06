Bonheiden zwaait sportfunctionaris en politiecommissaris uit richting pensioen

Livios Meer privacy én groen in je tuin? Deze natuurlij­ke afscheidin­gen plaats je in een wip

Droom je van een tuin die je een vakantiegevoel geeft? Dan is één van je vereisten waarschijnlijk ook dat je buren geen inkijk hebben. Bouwsite Livios lijst tien oplossingen op waarmee je in een handomdraai voor meer groen en privacy in je tuin zorgt.

