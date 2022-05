Bonheiden zet sportkampioenen en kampioenploegen in de bloemen

Bonheiden Wekelijkse markt van Bonheiden viert 7de verjaardag: “Muzikanten en artiesten komen markt opfleuren”

De wekelijkse woensdagmarkt in Bonheiden wordt op 4 mei zeven jaar, en dat wordt in de kijker gezet. Het lokaal bestuur nodigde muzikale en artistieke verrassingsacts uit om de markt op te fleuren. “Van 14 tot 17.30 uur zullen Livebox en Fajro de marktbezoekers entertainen. Dit verjaardagsfeest doet tevens dienst als afsluiter van de Maand van de Markt in april. Spaarkaarten vol stempels kunnen afgegeven worden aan het speciale standje hiervoor. Er zijn onder andere Rijmheidebons te winnen. Belangrijk om weten: gewonnen Rijmheidebons kan je vanaf 4 mei onmiddellijk op de markt besteden”, deelt het lokaal bestuur van Bonheiden mee.

