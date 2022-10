Bonheiden zet dit najaar verwarming in publieke gebouwen lager: “2 tot 3 graden minder”

“De verwarming wordt dit najaar in alle publieke gebouwen op max 20°C gezet. Dit is 2 tot 3 graden minder dan vorige jaren. We zetten bovendien ook in op sensibilisering bij gebruikers en het gemeentelijk personeel”, zegt burgemeester van Bonheiden Lode Van Looy (BR30). “We doven nu al een groot deel van de straatverlichting op ons grondgebied. Tijdens de nacht gaan de lichten van 23.30 tot en met 5.30 uur uit. Er wordt gekeken met omliggende gemeenten hoe dit nog verder kan aangepakt worden.” Bonheiden voorziet een premie voor energiebesparende maatregelen specifiek voor de kwetsbare doelgroepen. Er beginnen momenteel meer aanvragen te komen van burgers voor een tussenkomst in hun energiefactuur. “De eindafrekeningen in onze regio komen toe bij de inwoners in september en oktober. Het is op dit ogenblik nog niet mogelijk om een percentage te zetten op de stijging van deze financiële hulp ten opzichte van vorige jaren”, besluit de burgervader.