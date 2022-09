Bonheiden plaatst waarschuwingsborden voor storm- en brandgevaar aan bossen en parken

“Het is de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur om bezoekers te informeren over een gevaar dat niet te voorzien is voor de weggebruiker. In het verleden gebeurde dit bij stormweer door het afsluiten van de ingangen van bossen, parken en natuurgebieden door dranghekken of rood-witte linten. Dit was enorm arbeidsintensief en tijdrovend”, deelt burgemeester Lode Van Looy (BR30) mee. “In samenwerking met Noodplanning Waterkant gaat het gemeentebestuur nu over tot de plaatsing van waarschuwingsborden aan alle belangrijke ingangen van haar bossen, parken en natuurgebieden. Op deze borden staat een QR-code waarmee bezoekers meteen kunnen nagaan welke risicocode van toepassing is en of er momenteel kans is op brand of storm. Op de borden staat ook de nodige info over welke maatregelen per risicocode van toepassing zijn. Er worden ook onderborden voorzien die duidelijk maken dat honden aan de leiband moeten in de voor het publiek toegankelijke bossen.”