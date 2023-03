Bonheiden ondersteunt slachtoffers aardbeving met 15.000 euro

Tolk

“Sinds de aardbeving van 6 februari zet de Koerdische Rode Halve Maan zich ook in voor de slachtoffers in Turkije en Syrië. Ze richten zich nu op al wie is achtergebleven en hun leven terug van nul moet opbouwen. Het lokaal bestuur kent deze organisatie dankzij één van de maatschappelijk werkers die zich ook inzet als tolk Koerdisch en nauw betrokken is bij het gebied. De Koerdische Rode Halve Maan heeft mensen ter plaatse in het getroffen gebied in Syrië, waar moeilijker steun naartoe vloeit. Het was dan ook een bewuste keuze van het lokaal bestuur om steun te verlenen via deze organisatie.”