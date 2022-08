Bonheiden neemt traditiegetrouw deel aan de maand van de sportclub: kick-off 3 september

Wat staat er zoal op de planning tijdens deze maand van de sportclub? Tussen 1 en 30 september mag je een vriendje meebrengen naar je sportclub om een keer mee te proberen. Veel clubs laten dit toe, dus vraag er zeker naar in de jouwe. Op 3 september viert de sporthal Berentrode haar 30-jarige bestaan en dat zal gevierd worden. Van 15 tot 18 uur zullen er verschillende sportinitiaties en demo’s plaatsvinden in de sporthal met daarbij een hapje, een drankje en leuke randanimatie voor jong en oud. Van 12 september tot 9 oktober neemt Bonheiden deel aan de 10.000 stappenclash. Dat is een wedstrijd om de meeste stappen te zetten per gemeente en Bonheiden wil die graag winnen. Op 28 september wordt de actie ‘Breng je sportclub mee naar school’ georganiseerd door Sport Vlaanderen en MOEV. Alle leerlingen moeten dan in de outfit van hun favoriete sport(club) naar school gaan. Zo zetten ze hun sportclub dan extra in de kijker! Hoe ga jij deelnemen aan de maand van de sportclub?