Bonheiden loopt en wandelt past concept aan: “Met één ticket kan je deelnemen aan de wandelingen, de jogging en het concert”

“Na de ‘coronaversies’ van de vorige jaren hebben we dit jaar gekozen om ons concept aan te passen. Met één ticket kan je deelnemen aan de wandelingen, de jogging en het concert. De wandelaars vertrekken tussen 14 en 16 uur. Voor hen hebben we twee afstanden in petto: 7 en 11 km. Zoals steeds gaat het parcours door rustige straten en natuur in onze gemeente. Ook dit jaar hebben we geprobeerd om een aantal onbekende stukjes natuur in het parcours te steken. De start en aankomst zijn nog steeds op de Krankhoeve in Bonheiden”, vertelt Francois van Velthoven en Geert Teughels van de organisatie.