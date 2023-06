Bonheiden lanceert nieuwe kinderwandeling in Kranhoevebos: “Iedereen welkom om ze te komen inwandelen”

Politie betrapt 46 chauffeurs met hun gsm achter het stuur: “Dit jaar 152 PV’s voor opgemaakt”

De politie van Lier heeft tijdens verschillende controleacties afgelopen maand 46 autobestuurders geverbaliseerd. Allen gebruikten op dat moment hun gsm-toestel achter het stuur terwijl ze aan het rijden waren. “In totaal werden er dit jaar al 152 overtredingen vastgesteld in onze zone”, weet politiewoordvoerster Magalie Derboven. “Dit terwijl in gans België afleiding door de gsm aan het stuur jaarlijks verantwoordelijk zou zijn voor 2.500 ernstige ongevallen met een dertigtal dodelijke slachtoffers tot gevolg.” Elke chauffeur die werd geverbaliseerd krijgt nu binnenkort een geldboete in de brievenbus. Eén van minstens 174 euro. “Ook in de nabije toekomst zullen we dergelijke controleacties herhalen”, besluit Derboven.