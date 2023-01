Bonheiden klinkt met inwoners op 2023 tijdens nieuwjaarsdrink

Leuven VIDEO Nog geen strak plan voor oudejaars­avond? Jordy van VTM weet raad en geeft tips voor een geslaagde feestnacht in Leuven…

De Countdown op de Oude Markt in Leuven moet het hoogtepunt van oudejaarsavond worden maar feestvierders die iets uitgebreider willen doorzakken, krijgen hulp van Jonas Van Geel. Naar goede gewoonte kroop Van Geel nog eens in de huid van zijn typetje Jordy om de laatste avond van het jaar stevig in te vullen. Jordy geeft tips om de nacht heelhuids door te komen, al bestaat volgens hem wel de kans dat je in het ziekenhuis terecht komt om je maag te laten leegpompen. Eender hoe, de Jordy geeft welgekomen tips voor een feestnacht die je niet snel zal vergeten. Te volgen op eigen risico, uiteraard.

31 december