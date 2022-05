Bonheiden hervormt ondersteuning van schooltoezicht: “Gaan rekening houden met aantal leerlingen van school”

“Tot nu toe werd de ondersteuning voor het ochtend- en avondtoezicht bij de scholen verdeeld in de vorm van uren. Elke schoolvestiging kreeg een even groot urenpakket, los van het aantal leerlingen. Het resultaat speelde sterk in het nadeel van de grotere scholen, die evenveel uren kregen als de kleinere scholen. Om dit recht te trekken wordt in de nieuwe regeling rekening gehouden met het aantal leerlingen per school. In de plaats van een urenpakket per schoolvestiging wordt een vast bedrag van 90 euro per leerling toegekend. Het bestuur koos bewust voor een hoog bedrag per leerling om ervoor te zorgen dat de toezicht op een kwalitatieve manier georganiseerd wordt”, deelt onderwijsschepen Bart Vanmarcke (Open Vld) mee.