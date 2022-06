Boetegeld van tien nieuwe trajectcontroles in Bonheiden gaat niet naar privéfirma: “Inkomsten gaan richting onze gemeente”

BonheidenHet lokaal bestuur van Bonheiden rolt eind dit jaar of begin 2023 tien nieuwe trajectcontroles uit, onder andere in Dorp en de Lange Dreef. De gemeente gaat daarvoor in zee met SMARTVILLE, een nieuwe aanbieder van trajectcontroles. Een samenwerking met privéfirma TaaS, dat zelf een deel van het boetegeld zou ontvangen, werd afgeketst.

In Bonheiden werd er de voorbije jaren al geïnvesteerd in snelheidsregistratiesystemen. Zo werden er vorig jaar trajectcontroles geactiveerd in de Muizensteenweg, de Dijleweg en de Doornlaarstraat. In de toekomst wordt dit lijstje aangevuld met de Guldensporenlaan, Dorp, Oude Kasteellaan, Oude Keerbergsebaan, Achterdiedonken, Zwarte Leeuwstraat, Gestellei, Hoogstraat, Lange Dreef en Korte Dreef. “Via onze verplaatsbare smileys stellen we vast dat de gemiddelde snelheid in tal van straten veel te hoog ligt. Zeker op schoolroutes, in dorpscentra en langs smalle landelijke verbindingswegen zorgt overdreven snelheid vaak voor gevaarsituaties. Het gemeentebestuur zet in op veiligheid en leefbaarheid en kiest daarom voor de verdere uitrol van trajectcontroles”, deelt schepen van Mobiliteit Bart Vanmarcke (Open Vld) mee.

Volledig scherm Schepen van Mobiliteit Bart Vanmarcke © David Legreve

Quote De trajectcon­tro­les via SMARTVILLE worden identiek georgani­seerd als deze via het raamcon­tract van de federale politie Bart Vanmarcke, Schepen Bonheiden

Geen privéfirma

Het gemeentebestuur kiest ervoor om nieuwe trajectcontroles via SMARTVILLE aan te kopen, sinds december 2021 aanbieder van trajectcontroles. Vanuit de intergemeentelijke organisatie CIPAL kunnen gemeenten intekenen op het dienstverleningsaanbod van deze nieuwe aanbieder. Bonheiden laat dus de privéfirma TaaS (Trajectcontrole as a Service), dat trajectcontrole als een dienst aanbiedt en per uitgeschreven boete een bedrag ontvangt, links liggen. “Aangezien SMARTVILLE een nieuwe aanbieder is op de markt konden we als gemeente vorig jaar nog geen samenwerking aangaan”, zegt de schepen. “We gaan nu zelf de ANPR-camera’s aankopen. Er is bijgevolg geen sprake van lease of huur, zoals bij TaaS wel het geval zou zijn. De trajectcontroles via SMARTVILLE worden identiek georganiseerd als deze via het raamcontract van de federale politie: twee ANPR camera’s registreren de snelheid tussen twee punten en bepalen of er al dan niet sprake is van een overtreding.”

GAS Rivierenland

“Een onafhankelijke controle-instantie staat in voor de ijking van deze camera’s. Een politie-inspecteur doet de eigenlijke vaststelling van overtreding: hij ontvangt de registraties en bevestigt ze. Langs gemeentelijke zijde gebeurt er een investering in hardware, ANPR-camera’s en palen. Voorts is er een vaste vergoeding voor de plaatsing en het onderhoud. Voor het uitschrijven van de boetes wordt samengewerkt met de intergemeentelijke vereniging GAS Rivierenland. De inkomst gaan richting onze gemeente. Samen met de overige BODUKAP-gemeenten werd reeds geïnvesteerd in twee politiepersoneelsleden voor de vaststellingen.”

