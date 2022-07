Bodukap-gemeenten en VDAB gaan samenwerken rond tewerkstelling: “52% meer vacatures in onze regio dan vorig jaar”

Mechelen Verkeers­kun­dig concept ‘ontknoopt’ Noord en Zuid: doorgaand verkeer E19 verhuist naar middenberm

Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) heeft donderdagavond een verkennend onderzoek naar de ‘ontknoping van Mechelen’ voorgesteld. Doel van de mobiliteitsstudie is het verkeer vlotter en veiliger te laten verlopen aan de verkeersknooppunten Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Dat met een herinrichting van de E19 in Noord en het verdwijnen van de rotonde en het viaduct in Zuid.

7 juli