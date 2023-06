Bewoner Oude Kasteellaan neemt het woord tijdens gemeenteraad: “Trajectcontrole kwam er zonder onderzoek. Duw op de pauzeknop”

RESTOTIP. Restaurant Joels in Laakdal: moderne Franse keuken in een huiselijke sfeer

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak, van brasserie tot fine dining. Deze week: restaurant Joels in Laakdal, waar Johan en Els je smaakpapillen verwennen met een verfijnde moderne Franse keuken. En dat letterlijk in hun eigen woonkamer.