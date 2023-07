IN BEELD. En dan sta je plots met je Belgische team op het WK kenpo karate in New York: “Hier zijn banden gesmeed voor het leven”

Afgelopen weekend vond in New York het wereldkampioenschap kenpo karate 2023 plaats. Het Mechelse Zen Kenpo System nam deel met 12 jeugdige kenpoka’s, onder wie hun twee coaches Olivia Charels (28) en Kamiel Hendrickx (30). Binnen de totale opkomst van 452 atleten uit tien verschillende landen en vier continenten, behaalde de club maar liefst 13 medailles. Maar nog belangrijker: de karateclub is de laatste jaren uitgegroeid tot een vaste waarde in de internationale kenpogemeenschap waardoor ‘les petits Belges’ al lang niet meer zo petit zijn...