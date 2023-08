“Dichter bij de paus zal ik niet meer raken”: vlaggen­draag­ster Tine (26) maakt droom waar op Wereldjon­ge­ren­da­gen

Voor de 26-jarige Tine Peeters uit Boutersem is zopas een droom werkelijkheid geworden: oog in oog staan met paus Franciscus. De ontmoeting speelde zich af op de Wereldjongerendagen in Lissabon, waar Tine de vlaggendraagster van dienst was voor de Belgische delegatie. “Franciscus is een inspiratiebron voor mij”, vertelt Tine, die ook op de paus rekent voor... haar huwelijk.