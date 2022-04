Beloofd is beloofd. Bonheiden: Werken aan Sint-Martinuszaal, zorgen om vrijetijdscentrum De Splinter en nieuwe Sportkeet op de planning

Boortmeerbeek Na een woelige week: hoe staat het met de fusieplan­nen in Boortmeer­beek?

Het was een woelige week in Boortmeerbeek. Nadat het nieuws naar buiten kwam dat Boortmeerbeek de intentie had te fuseren met de stad Mechelen ontstond een storm van verontwaardiging in de anders zo rustige gemeente. Tijdens een persmoment op dinsdag leek het huwelijk al zo goed als voltrokken, maar een paar dagen later lijkt die toekomst al een pak minder zeker. Wat ligt er precies op tafel? Hoe definitief is dit alles?

22 april