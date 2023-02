Beheerwerken aan houtige vegetatie langs Bovendijle: “Met als doel biodiversiteit te behouden”

“De aanwezigheid van houtige vegetatie langs waterwegen als gevolg van aanplant of spontane ontwikkeling in combinatie met achterstallig onderhoud, heeft er voor gezorgd dat vele houtkanten zijn uitgegroeid tot bestanden met grote bomen. Dit creëert een aantal problemen voor zowel de infrastructuur zelf als voor de gebruiker en aangelanden”, deelt het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) mee. “Tegelijk is deze houtige vegetatie vaak een belangrijk leefgebied en verbindingsas voor fauna en flora. Als uitgangspunt, maar steeds in functie van de waterweginfrastructuur, dient deze vegetatie dan ook in stand gehouden en beheerd te worden met als doel de biodiversiteit op lokaal niveau te behouden en indien mogelijk nog te verhogen.”