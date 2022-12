Aanplanting van 47 bijen-vriendelijke bomen in Bonheiden: “Bijen zijn hoekstenen van onze voedselvoorziening”

“De mensen van het Vlaams Bijenteeltprogramma deden in juli een oproep aan lokale organisaties om het foerage gebied in Vlaanderen een boost te geven door de aanplant van bij-vriendelijk bomen en struiken. In onze gemeente is deze oproep vertaald naar een samenwerking tussen de Imkersbond Bonheiden vzw, het Imeldaziekenhuis en het lokaal bestuur. Er worden 47 bomen geplant op openbare plaatsen, waarvan 9 op het domein van het Imeldaziekenhuis. Met dank aan de subsidie van het Vlaamse bijenteelt programma”, vertelt schepen van Leefmilieu Mieke Van den Brande (CD&V), die het belang van de actie benadrukt. “Bijen zijn hoekstenen van onze voedselvoorziening en onze veerkracht tegen de gevolgen van klimaatverandering. Honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen ervoor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit zoals kersen, appelen, braambessen en frambozen. Groenten zoals courgettes en paprika’s zouden verdwijnen zonder de bij en natuurlijk is er zonder bij geen honing. Ook in de natuur sterven wilde plantensoorten uit zonder de bestuiving van de bijen waardoor we ecosystemen verliezen die hitte, water en CO2 voor ons kunnen bufferen. Omdat de meeste bijen niet ver vliegen om aan nectar en stuifmaal te geraken is het belangrijk tuinen en openbaar groen als voedselbron in te richten.”