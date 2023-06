Aanpassing verkeerslichten, uitbreiding zone 30 en verwijderen van ‘knip’ op 1 oktober: “Gaan het grondig evalueren”

Jeroen Meus kookt weer iets groener: zonnepane­len op dak van Dagelijkse Kost-keu­ken (en dat had wat voeten in de aarde)

Spectaculair beeld vandaag in de Schrijnmakersstraat in hartje Leuven. Voor het statige burgerhuis ‘In de Dry Coppen’ - de thuisbasis van Jeroen voor de opnames van Dagelijkse Kost – verscheen een stelling en een lift om zonnepanelen op het dak te hijsen. “De opnames van een kookprogramma vergen enorm veel elektriciteit. Dit is alvast een eerste stap om meer zelf opgewekte groene stroom te gebruiken”, klinkt het. Maar in een smal straatje als dit is dat lang geen evidentie.