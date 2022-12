960.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Bonheiden raakten jullie het meest in 2022: van een dronken bestuurster die niet opdaagt op proces tot een job als oesteropener

BonheidenMeer dan anderhalf miljoen keer, zo vaak werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Heist-op-den-Berg het voorbije jaar aangeklikt. We brachten grote en kleine verhalen, met goed en slecht nieuws, jullie lazen ze massaal. Van een bestuurster onder invloed die haar kat stuurt naar de rechtbank tot het verhaal van Luc Stevens, die tijdens het weekend zijn brood verdient door oesters te openen op feestjes. Wij maakten een jaaroverzicht met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

Er gebeurden dit jaar helaas opnieuw heel wat verkeersongevallen, ook in Bonheiden. In maart werd de 24-jarige Vinny aangereden op de Weynesbaan in Rijmenam. Achter het stuur zat de 34-jarige E.H. uit Haacht. Zij was op dat moment onder invloed van speed en alcohol en reed veel te snel. In oktober dit jaar moest de vrouw, die overigens al twintig (!) eerdere politieveroordelingen had, zich verantwoorden voor de rechtbank, maar ze stuurde haar kat. “Ze trekt er zich niets van aan”, klonk het bij Vinny. “Terwijl ik op intensieve lag, was zij met haar wenkbrauwen bezig.”

Ook een bakker uit onze gemeente moest dit jaar voor de politierechter verschijnen. Hij moest zich afgelopen maand komen verantwoorden omdat hij in de Gestellei, een zone dertig ruim dubbel zo snel heeft gereden. Ontkennen dat hij te snel had gereden, deed de bakker niet. “Ik was onderweg naar de bakkerij omdat er een defect was in de oven”, luidde het. Toch ging zijn advocaat vol voor de vrijspraak. “Op juridisch vlak”, zei meester Yves Mertens. Volgens hem was er iets mis met de zone-borden.

Afscheid van oud-burgemeester

We namen in 2022 ook afscheid van Georges Joris. De oud-burgemeester overleed in augustus op 101-jarige leeftijd in woonzorgcentrum Zonneweelde in Rijmenam, waar hij de laatste jaren doorbracht na wat hij zelf nog omschreef als “een mooi leven”. Naast socialist in hart en nieren, was Joris ook een volbloed Racinger. De club eerde hem na zijn overlijden door voor de bekermatch tegen Drongen een minuut stilte te houden.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Georges Joris op zijn 100ste verjaardag. © Marc Aerts

Allemaal beestjes

Ook heel wat dieren haalden dit jaar het nieuws. Zo zorgde Kas (6) begin dit jaar vorr een natuurprimeur. Hij trok met zijn broer en vader een nabijgelegen natuurgebied in en ontdekte een voor België nog onbekende soort van de miljoenpoot.: de smalle haakpoot. “De afgelopen 20 jaar werden er slechts twee nieuwe soorten voor België gevonden”, vertelde Papa Pallieter De Smedt. “De smalle haakpoot stond in ons land nog niet in het lijstje. België telt sinds kort en dankzij Kas nu 53 soorten miljoenpoten.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Kas De Smedt uit Bonheiden vond een voor ons land onbekende miljoenpoot © David Legreve

2022 was volgens Natuurpunt een topjaar voor wespen. Tijdens een terrasje in de zomer werden we dan ook massaal geconfronteerd met de beestjes. En daar had Ristorante Margherita in Rijmenam een originele oplossing voor gevonden. In haar strijd om wespen van het terras en de klanten weg te houden zette het restaurant muskietennetten in. Een tactiek die succesvol bleek te zijn, aldus restaurantuitbaatster Margherita Mazzocchi.

Afsluiten doen we met het verhaal van Luc Stevens (57). Hij heeft wel een heel speciaal beroep. Luc verdient tijdens het weekend zijn brood als oesteropener op feestjes. De afgelopen vijftien jaar opende hij al honderdduizenden oesters en hij is nog niet meteen van plan om daarmee te stoppen. “De mensen zien mijn graag komen en ik voel appreciatie voor mijn werk. Mijn passie voor oesters en mensen gelukkig maken op elk feest, daar word ik telkens weer gelukkig van”, klonk het.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

