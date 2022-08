35 kilometer per uur te snel in bebouwde kom

Bij een snelheidscontrole op de Rijmenamseweg in Bonheiden is een chauffeur geflitst aan 85 kilometer per uur. Op die plek mag er maximum 50 kilometer per uur worden gereden. De man reed dus 35 kilometer per uur te snel. Allicht zal de chauffeur binnenkort worden gedagvaard voor de politierechter in Mechelen. In totaal werden er op de Rijmenamseweg 1.179 chauffeurs gecontroleerd, elf chauffeurs reden te snel. Ook op Achterdiedonken werd er een snelheidscontrole gehouden. Hier mag er niet sneller worden gereden dan 30 kilometer per uur. Vijf chauffeurs van de 25 gecontroleerden hielden er zich niet aan. De maximum snelheid die er werd gemeten bedroeg 58 kilometer per uur.