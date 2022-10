320 G-atleten nemen het tijdens de twintigste editie van Mentalympia tegen elkaar op

ANTWERPEN Expo met ‘designer bunnies’ met onder andere Fred Bervoets en Nadia Naveau: “Ook de Britse illustra­tor van Metallica nam een beeldje onder handen”

“Dit is geen speelgoed.” Of hoe je de kunstvorm ‘designer toys’ niet letterlijk hoeft te nemen. De hele maand oktober stelt Antwerps kunstenaar Sam Pauwels (47) zijn zogenoemde ‘designer bunnies’ voor in galerie Art Partout. Hij gaf dertig blanco konijnenbeeldjes - én carte blanche - aan evenveel kunstenaars uit binnen- en buitenland en nu heeft hij ze eindelijk terug gekregen. “Het beeldje van een ijzersmid is helemaal zwartgeblakerd teruggekomen.”

