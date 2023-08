Politie­agen­te lastigge­val­len in Stadspark onderweg naar werk

Een vrouwelijke agente is deze week lastiggevallen door een paar mannen in het Stadspark. Ze werd onheus door hen bejegend toen ze door het park liep op weg naar haar werk. Ze bleken dronken te zijn en riepen voortdurend seksueel getinte opmerkingen. Twee van hen bleken illegaal in het land te verblijven.