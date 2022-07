Zimbabwaanse rock en Haïtiaanse trance-voodoo: wereldfestival Sfinks staat weer voor de deur

“De toegang blijft gratis”, benadrukt organisator Patrick de Groote. “Op die manier willen we de deuren open zetten voor iedereen, nog steeds de belangrijkste pijler van het festival. Naast onze artiesten blijven we inzetten op randanimatie zoals de dj-shelter, gigantische Kids Village, en ambachten- en foodtruckmarkt met standhouders van over de hele wereld. Verder zetten we in onze line-up enorm in op vrouwelijke artiesten, want die missen we nog steeds op de meeste festivalpodia.”