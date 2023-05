WEER. Zwaarbewolkte ochtend in Boechout

“Onze buurt kan dit niet meer verdragen. Value Trading moet dicht”: Joodse buurtbewo­ners trekken massaal naar gemeente­raad, motie Groen verworpen

Goudraffinaderij Value Trading beroerde de gemoederen maandag zowel vóór het stadhuis als in de gemeenteraad. Nadat de buurtbewoners, vooral Joodse vrouwen, in de vooravond al hadden duidelijk gemaakt dat Value Trading nu écht helemaal moet worden stilgelegd, kon gemeenteraadslid André Gantman (N-VA) zijn emoties moeilijk bedwingen. “Niemand gelooft toch dat dit bedrijf slechts 20 kilo goud per dag smelt? Dit moet stoppen.”