WEER. Vanochtend kans op bewolking in Boechout

Zware brand in centrum begeleid wonen: zes gewonden, vier personen in kritieke toestand

Donderdagavond heeft een brand grote schade aangericht in het centrum voor begeleid Wonen in de Van Notenstraat in Deurne. Een zestal bewoners werd met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Vier van hen verkeren in kritieke toestand. Dat meldt de persdienst van de Brandweerzone Antwerpen.