WEER. Lichte regen en bewolking in Boechout vanochtend

Blotevoe­ten­pad, wandeling en ludieke wedstrijd moeten mensen warm maken voor boom­plantac­tie Ranst Boomt

Burgerinitiatief Ranst Boomt wil de inwoners van groot Ranst aanzetten tot het planten van bomen. Het streefdoel is duizend exemplaren in 2023. Om de actie nog wat meer in de kijker te zetten, lanceert Ranst Boomt in de zomervakantie een aantal leuke nieuwigheden.