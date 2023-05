WEER. Helder weer in Boechout vanochtend

Winkeldie­veg­ge probeert tevergeefs aan de politie te ontsnappen

Medewerkers van een supermarkt in de Kloosterstraat in Ekeren hebben maandagvoormiddag een winkeldief betrapt. De dame wilde etenswaren stelen en sloeg op de vlucht toen de politie er bijna was. Ze kon echter tegengehouden worden.